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    Kars’ta, yolda kalan otomobilin yardımına polisler koştu

    Bir sürücünün yolda kaldığını fark eden trafik polisleri, vatandaşın yardımına koştu. Polisler, arıza yapan iterek güvenli bir bölgeye çekilmesine yardımcı oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.10.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 13:24
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    Kars’ta, yolda kalan otomobilin yardımına polisler koştu

    Kars-Erzurum karayolu Şeker Fabrikası yakınlarında görev yapan 2 trafik polisi, bir otomobilin yolda kaldığını fark etti.

    Polisler, sürücüsü öğrenilemeyen arızalı aracı güvenli bir bölgeye almak için kolları sıvadı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Araç sürücüsü direksiyonun başına geçerken, polisler de aracı arkadan itmeye başladı.

    Polislerin takdir toplayan bu fedakarlıkları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    “SİZİN KAZANDIĞINIZ PARAYA HELAL OLSUN”

    Görüntülerde polislerin aracı itme anları görülürken, çekimi yapan kişinin, “Böyle Türk polislerine hay maşallah ya. Vatandaşı darda koymuyorlar, helal olsun. Sizin kazandığınız para helal olsun, gözlerim yaşardı. Cengaver bunlar, cengaver. Hay maşallah.” dediği duyuldu.

    Kars’ta, yolda kalan otomobilin yardımına polisler koştu #1

    Kars’ta, yolda kalan otomobilin yardımına polisler koştu #2

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