Hava koşulları yüzünden otomobille mahsur kalan 2 öğretmenin yardımına, İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Kars'ta il genelinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün eğitime ara verilmesinin ardından Güdeli köyünde görev yapan iki kadın öğretmen, otomobille kent merkezine gitmek için yola çıktı.

Öğretmenler yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İl Özel İdaresi'nden yardım istenmesi üzerine iş makinesiyle 2 saatlik çalışması sonucu yol açılarak ulaşılan öğretmenlerin olduğu araç, uygun bir alana getirildi. Öğretmenler daha sonra otomobille yola devam etti.

Kars’ta yolda mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı ViDEO

SÜRÜCÜLER ZON ANLAR YAŞIYOR

Öte yandan yolun kaygan olması nedeniyle bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak yola devam edebildi. Köy sakinlerinden Oktay Metin, bölgede yoğun tipinin etkili oluğunu ifade ederek, "Yollarımız kapandı, greyder ve kepçe gelerek yollarımızı açtı, biz de köyümüze geldik." dedi.