Kars'taki kargo dolandırıcılarına 4 ilde baskın

İnternet alışverişi esnasında, kargoları alıcıya ulaşmadan alıcı adına sahte kimlikle geri alan çete, 20 adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kars'ın Digor ilçesinde bir vatandaşın kargo dolandırıcılığı ihbarıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, harekete geçti.

4 ay boyunca fiziki ve teknik takip sürdüren ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Kars merkezli İstanbul, İzmir ve Mersin’de 20 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Fazla sayıda şüpheli gözaltında

Operasyon sonucunda Kars'tan M.Y. ve İ.Ş. isimli 2 kadın olmak üzere, İstanbul’dan T.K., İ.Ş., A.B.E., M.F.B.Ç., F.N., Ö.C., B.K.,M.Y., G.K. İzmir’den M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A., M.F.S. ve Mersin’da M.F.S. 'yi yakalanarak gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla ilgili dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı.

Kargoları alıcıya ulaşmadan, sahte kimlikle geri aldılar

Şüphelilerin, internet üzerinden vatandaşların satışa koyduğu değerli elektronik aletleri cep telefonu, ekran kartı, laptop satın alma vaadi ile iletişime geçtikleri öğrenildi.

Kargo takip bilgileri ve telefon numarası öğrenen şüphelilerin, kargo alıcıya ulaşmadan alıcı adına sahte kimlik düzenlemek suretiyle erkenden alınması ve kendi yaşadıkları şehirlerde ikamet eden satıcıları tespit ederek, satıcı ürünü kargoladığı an kargo bayisine gidip, sahte kimlikle kargoyu göndermekten vazgeçtiğine dair beyan verilip ürünü geri aldıkları belirlendi.

Fazla sayıda para ve elektronik alet ele geçirildi

Gözaltına alınan 15 kişinin adreslerinde yapılan aramada 92 bin 745 TL ve 1000 dolar nakit para, 440 adet banka ve kredi kartı, 110 simkart, 29 cep telefonu, 14 laptop-tablet, 9 flash bellek, 4 adet fişek, 3 adet sahte kimlik ve 8,10 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 15 şüpheli şahsın Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK-220) ve Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158-1/F) suçlarından işlemleri devam ediyor.

Dolandırıcılık parasıyla ev ve araç aldılar

Kars polisinin çökerttiği ‘Kargo dolandırıcılığı çetesi' üyelerinin, dolandırdıkları vatandaşların paralarıyla ultra lüks daire ve araçlar ve özel evlerde harcadıkları da ortaya çıktı.

Yeni dolandırıcılık türüne dikkat çekildi

Şüpheli 15 kişinin, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise; kargo dolandırıcılığının yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğu ve ilk defa Kars'ta tespit edildiği, halkın bilinçlenmesi açısından bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalan vatandaşların en yakın kolluk birimine veya Savcılıklara müracaat etmeleri istendi.