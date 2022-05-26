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    Kars'taki öğrencilerin saç saça kavgası

    Liseli kızların okul çıkışı birbirlerine girdiği kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 26.05.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:22
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    Kars'taki öğrencilerin saç saça kavgası

    Kars'da bulunan Faikbey Caddesi üzerinde okul çıkışı karşılaşan kızlar, bilinmeyen bir nedenle saç saça kavgaya karıştı.

    Cadde üzerine birbirine giren liselilerin kavgasında, tekme tokatlar da havada uçuştu.

    Liselilerin okuş çıkışı kavgası

    Polis ve çevredekilerin müdahale ettiği kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Polislerin ayırdığı kızlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise çevreden geçenler şaşkınlıkla izledi.

    Kars'taki öğrencilerin saç saça kavgası VİDEO

    Kars taki öğrencilerin saç saça kavgası #1

    Kars taki öğrencilerin saç saça kavgası #2


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