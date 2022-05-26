Liseli kızların okul çıkışı birbirlerine girdiği kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'da bulunan Faikbey Caddesi üzerinde okul çıkışı karşılaşan kızlar, bilinmeyen bir nedenle saç saça kavgaya karıştı.

Cadde üzerine birbirine giren liselilerin kavgasında, tekme tokatlar da havada uçuştu.

Liselilerin okuş çıkışı kavgası

Polis ve çevredekilerin müdahale ettiği kavga anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Polislerin ayırdığı kızlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise çevreden geçenler şaşkınlıkla izledi.

Kars'taki öğrencilerin saç saça kavgası VİDEO

