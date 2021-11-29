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Kartal sahil yolu şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kartal sahil yolu şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı

Şiddetli lodos ve yağış nedeniyle Kartal sahil yolu sular altında kaldı. Her iki yönde de yol trafiğe kapatılırken, 2 otomobil sahil yolunda mahsur kaldı.