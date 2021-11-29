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Kartal sahil yolu şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı
Şiddetli lodos ve yağış nedeniyle Kartal sahil yolu sular altında kaldı. Her iki yönde de yol trafiğe kapatılırken, 2 otomobil sahil yolunda mahsur kaldı.
- DHA
- 29.11.2021 - 23:16
İstanbul'u şiddetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle Kartal Sahili'nde dev dalgalar oluştu.
Yoğun yağış ve rögarların tıkanması nedeniyle sahil yolu sular altında kaldı.
Kartal sahil yolu şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapatıldı VİDEO
2 OTOMOBİL MAHSUR KALDI
Sahil yolundan geçeni iki otomobil mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi.
YOL İKİ YÖNDE DE TRAFİĞE KAPATILDI
Trafik polisleri yolu her iki yönde de trafiğe kapattı. Bölgeye gelen İSKİ'ye bağlı ekipler, rögarları açma çalışmalarına başlarken, iş makinaları suları tahliye etmek için uğraş verdi.