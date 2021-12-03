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- Kartal Sahil Yolu'nda aşırı süratli otomobil takla attı: 1 yaralı
Kartal Sahil Yolu'nda aşırı süratli otomobil takla attı: 1 yaralı
- DHA
- 03.12.2021 - 05:19
- Güncelleme : 03.12.2021 - 05:40
Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Kadıköy istikametinde aşırı süratli olduğu iddia edilen Yusuf Kadir Şen idaresindeki 07 AIG 214 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
KARDEŞİ ÇIKTI, KENDİSİ SIKIŞTI
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yine refüj üzerindeki ağaca çarparak ters döndü. Kazada, sürücü Şen otomobilde sıkışırken yolcu koltuğundaki kardeşi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Kartal Sahil Yolu'nda aşırı süratli otomobil takla attı: 1 yaralı - Video
YARALI SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KARDEŞİ YANINDAN AYRILMADI
Kardeşi ise bu sıralarda yaralının başından ayrılmadı. Kaza sonrası sahil yolunda çift yönlü trafik oluştu.
POLİS, MERAKLI KALABALIKLA DA UĞRAŞTI
Yolda önlem alan polis ekipleri ise çalışmaları izlemeye çalışan meraklı kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Kazada hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.