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    Kartal Sahil Yolu'nda aşırı süratli otomobil takla attı: 1 yaralı

    İstanbul Kartal Sahil Yolu'nda aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine takla atarken, araçta sıkışan sürücü yaralı olarak kurtarıldı.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 05:19
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 05:40
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    Kartal Sahil Yolu'nda aşırı süratli otomobil takla attı: 1 yaralı

    Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Kadıköy istikametinde aşırı süratli olduğu iddia edilen Yusuf Kadir Şen idaresindeki 07 AIG 214 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

    KARDEŞİ ÇIKTI, KENDİSİ SIKIŞTI

    Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yine refüj üzerindeki ağaca çarparak ters döndü. Kazada, sürücü Şen otomobilde sıkışırken yolcu koltuğundaki kardeşi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

    Kartal Sahil Yolu'nda aşırı süratli otomobil takla attı: 1 yaralı - Video

    YARALI SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

    İhbar üzerine, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kartal Sahil Yolu nda aşırı süratli otomobil takla attı: 1 yaralı #1

    KARDEŞİ YANINDAN AYRILMADI

    Kardeşi ise bu sıralarda yaralının başından ayrılmadı. Kaza sonrası sahil yolunda çift yönlü trafik oluştu.

    Kartal Sahil Yolu nda aşırı süratli otomobil takla attı: 1 yaralı #2

    POLİS, MERAKLI KALABALIKLA DA UĞRAŞTI

    Yolda önlem alan polis ekipleri ise çalışmaları izlemeye çalışan meraklı kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti.

    Kartal Sahil Yolu nda aşırı süratli otomobil takla attı: 1 yaralı #3

    OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

    Kazada hurdaya dönen otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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