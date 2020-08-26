Virajı dönerken ıslak zemin ve aşırı hızdan dolayı kontrolden çıkan otomobil, takla atıp İspark kulübesine çarptı.

İstanbul Kartal sahil yolu mevkiinde, Beyza T.'nin kullandığı 35 AGH 768 plakalı otomobil, virajı dönerken ıslak zemin ve aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak sürüklendi.

Otomobil yol kenarında bulunan İspark kulübesine çarptıktan sonra durabildi.

2 YARALI

Kazada Beyza T. ve yakını araçta sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak acil servis ekiplerine teslim etti.

Acil servis ekipleri, yaralıları olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Kartal sahil yolunda kaza: 2 yaralı

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza anında otopark kulübesinde çalışanların olmaması ise olası bir faciayı önledi. Otomobil hurdaya dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.