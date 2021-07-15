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    Kartal Sahili'nde bir adam, kayalıklarda otururken silahlı saldırıya uğradı

    İstanbul Kartal Sahili'nde dün gece kayalıklarda arkadaşıyla oturan 1 kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.07.2021 - 17:26
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    Kartal Sahili'nde bir adam, kayalıklarda otururken silahlı saldırıya uğradı

    Dün saat 01.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, özel koruma olarak çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası 48 yaşındaki Cem Özmüş, arkadaşıyla birlikte sahildeki kayalıklarda oturuyordu.

    SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

    Tam o sırada olay yerine motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    ARKADAŞI YARALANDI

    Arkadaşı, sırtından ve ayağından yaralanan Özmüş'ü otomobiliyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürdü. Olay yeri incelemesi yapan polis yerde çok sayıda boş kovan buldu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, Özmüş hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak öldü. Özmüş'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

    Kartal Sahili nde bir adam, kayalıklarda otururken silahlı saldırıya uğradı #1

    Kartal Sahili nde bir adam, kayalıklarda otururken silahlı saldırıya uğradı #2

    Kartal Sahili nde bir adam, kayalıklarda otururken silahlı saldırıya uğradı #3

    Kartal Sahili nde bir adam, kayalıklarda otururken silahlı saldırıya uğradı #4

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