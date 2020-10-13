Kartal'da 19 çocuğu dilendiren 12 kişi hakkında işlem yapıldı

İşlek caddelerde zorla dilendirilen 19 çocuk, dilenci çetesinin elinden kurtarıldı. Çocukları dilendiren 12 çete üyesi hakkında adli işlem yapılırken, çocuklar yurda yerleştirildi.

İstanbul'da küçük çocukların dilendirilmesine ilişkin yapılan ihbarlar sonucu emniyet harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kartal'da işlek caddelerde dilencilik yapan çocuklarla ilgili gelen ihbar ve şikayetler üzerine çalışma yaptı.

ÇOCUKLAR TAKİBE ALINDI

Dün akşam saatlerinde ilçe ekipleriyle koordineli birlikte çalışma yapan şube ekipleri, Çanakkale Caddesi İle Turgut Özal Bulvarı (Sahil Bulvarı) çevresindeki çocukları takibe aldı.

KADINLARIN ÇOCUKLARI İZLEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Polis ekipleri, çeşitli yaşlardaki çocukların hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokacak şekilde dilencilik yaptıkları, caddeleri gören parklarda ise bazı kadınların çocukları izlediğini gördü.

ALKOL ALIP ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERDİLER

Ayrıca yaşı büyük erkeklerinde 100 metre uzaklıkta Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir otoparkta dilencilik yaptırılan çocuklardan elde ettikleri gelir ile bulundukları alanda alkol aldıkları ve çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edildi.

ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Polis ekipleri yaşı küçük 19 çocuğu koruma altına alarak yurtlara teslim ederken, 12 yetişkin ile ilgili ise "Yaşı Küçük Çocuğu Dilendirme" suçundan adli işlem başlatıldı.













