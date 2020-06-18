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    Kartal'da 4 katlı binada 3 araç ve 100 halı yandı

    Kartal'da otopark ve halı yıkama olarak kullanılan 4 katlı binada çıkan yangında, yaklaşık 100 halı ve 3 araç kül oldu.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 07:05
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    Kartal'da 4 katlı binada 3 araç ve 100 halı yandı

    İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Kamil Sokak'ta saat 03.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple otopark ve halı yıkama olarak kullanılan 4 katlı binada yangın çıktı.

    ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otopark ve halı yıkama alev alev yanarken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Kartal'da 4 katlı binada 3 araç ve 100 halı yandı

    30 DAKİKALIK UĞRAŞLA KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Otoparkın yandığını duyan işyeri sahibi olay yerine gelerek çalışmaları izledi.

    3 ARAÇ VE 100 HALI YANDI

    Yangında otoparkta bulunan 3 araçla yaklaşık 100 halının yandığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

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