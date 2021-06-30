Euro
10.3559
-0.4%
Dolar
8.7
-0.39%
Altın
492.44
-0.43%
Borsa
1.373
0.11%
Bitcoin
305.000
0.43%
EXEN Coin
30.45
-0.39%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı

    Sahibi tarafından gezdirilen pitbull, sokakta oynayan çocuğu yerlerde sürükledi. Mahallelinin uzun uğraşları sonucu kurtarılan Berkay'a, 30’a yakın dikiş atıldı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı

    İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşayan bir şahıs, çocukların oynadığı sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı.

    Sorumsuz şahıs, tasmasından kurtulmak için hamle yapan köpeği çocuklara doğru götürdüğü sırada, 9 yaşındaki Berkay bir anda köpeğin saldırısına maruz kaldı.

    MAHALLELİ SEFERBER OLDU

    Köpeğin altına aldığı çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Bazı kişilerin müdahale sırasında yerde sürüklendiği görüldü. 9 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak saldırgan köpekten kurtarıldı.

    Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı #1

    30 DİKİŞ ATILDI

    Yaralı Berkay'a kaldırıldığı hastanede 30’a yakın dikiş atılırken, ailenin, köpeğin sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı VİDEO

    Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı #2

    Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı #3

    Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir