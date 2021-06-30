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- Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı
Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı
- İHA
- 30.06.2021 - 10:13
- Güncelleme : 30.06.2021 - 10:22
İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşayan bir şahıs, çocukların oynadığı sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı.
Sorumsuz şahıs, tasmasından kurtulmak için hamle yapan köpeği çocuklara doğru götürdüğü sırada, 9 yaşındaki Berkay bir anda köpeğin saldırısına maruz kaldı.
MAHALLELİ SEFERBER OLDU
Köpeğin altına aldığı çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Bazı kişilerin müdahale sırasında yerde sürüklendiği görüldü. 9 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak saldırgan köpekten kurtarıldı.
30 DİKİŞ ATILDI
Yaralı Berkay'a kaldırıldığı hastanede 30’a yakın dikiş atılırken, ailenin, köpeğin sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kartal’da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı VİDEO