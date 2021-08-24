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    Kartal'da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

    Kartal'da 5 katlı binanın 3'üncü katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 2 kadın cesedi bulundu. Cesetlerin bıçaklanarak öldürüldüğü, anne ve kızına ait olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 23:34
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    Kartal'da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

    Saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, daireden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

    ANNE VE KIZI BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

    Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dairede anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde anne ve kızının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kartal da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu #1

    OĞLU GÖZALTINA ALINDI

    Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sürerken, Azime Özcan'ın güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu Ahmet Özcan gözaltına alınarak Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

    Kartal da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu #2

    "POLİSLER, İKİ GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

    Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi, polisler. Başka bir bilgimiz yok" dedi.

    Kartal da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu #3

    Kartal da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu #4

    Kartal da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu #5

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