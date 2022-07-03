Apartmanın çatısının çökmesi sonucu yaşlı kadın dairede mahsur kaldı. Kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken bir bina sakini, "Evleri bize kiralarken sağlam olduklarını söylediler" dedi.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Kordonboyu Mahallesi'de talihsiz bir olay yaşandı.

Marmara Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın çatı kısmında çökme meydana geldi.



Kentsel dönüşüme giren ve yaklaşık 30 yıllık olan binanın çatısından 8. kattaki dairenin balkonuna molozlar düştü.

Kadın balkonda değildi

O esnada evde yaşayan yaşlı kadının balkonda olmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Kartal'da apartmanın çatısı çöktü: Daireleri ucuz diye kiraladık

Ekipler olay yerine geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse merdiven aracılığıyla dökülen molozları balkondan çıkardı.





İtfaiye ekipleri kadını çıkardı

Daire içerisinde kalan yaşlı kadını da itfaiye ekipleri evden çıkarılırken kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Senin evi çekiyorlar"



Öte yandan ev sahibinin tatilde olduğunu söyleyen bir mahalle sakini komşusunu görüntülü arayarak, "Senin evi çekiyorlar, sen Kuşadası'nda otur" diyerek durumu aktardı.

"Malımızı geçtim artık canımız tehlikede"



İHA'nın haberine göre; yaşanan olay sonrası konuşan bir bina sakini, "Bu daireleri ucuz diye kiraladık. Evleri bize kiralarken sağlam olduklarını söylediler. Malımızı geçtim artık canımız tehlikede. Neden bu daireleri kiralarken sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar." dedi.



