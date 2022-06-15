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    Kartal’da araca sığmayınca üstüne çıktı

    Tehlikeye aldırmadan bindiği araca sığmayınca üstüne çıkarak yolculuk yapan şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 15.06.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:32
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    Kartal’da araca sığmayınca üstüne çıktı

    Trafikte diğer sürücülerin ve kendilerinin canlarını hiçe sayarak tehlikeli hareketlerde bulunanlar, kimi zaman cep telefonu kameralarına yansıyor.

    Dün akşam saatlerinde İstanbul Kartal Samandıra yan yolda da tehlikeli bir yolculuk kaydedildi.

    Araca tutunup ayakta yolculuk yaptı

    2 kişilik üstü açık cipte 3 kişi otururken, bir kişi de tehlikeye aldırmadan araca tutunup ayakta yolculuk etti.

    O anlar kamerada

    O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Kartal’da araca sığmayınca üstüne çıktı VİDEO

    Kartal’da araca sığmayınca üstüne çıktı #1

    Kartal’da araca sığmayınca üstüne çıktı #2


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