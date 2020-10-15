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- Kartal'da aracı yanan kadının gözyaşları
Kartal'da aracı yanan kadının gözyaşları
- DHA
- 15.10.2020 - 12:57
Kartal TEM Bağlantı Yolu Sultanbeyli istikametine doğru seyir halinde olan bir araç yanmaya başladı.
Aracının motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü Tuğba Verdil, aracından inerek yardım istedi.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yoldaki diğer sürücüler, yanan aracı görünce yangın tüpleriyle araca müdahale etti. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücü Tuğba Verdil, cep telefonuyla konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Kartal TEM otoyolu bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
KAZA YAPTIM, ÇEKİCİ 'SIKINTI YOK' DEDİ
Aracı yanan sürücü Tuğba Verdil, "Cevizli'de kaza yaptım. Kaldırıma çıktım. Çekici geldi kenara çekti 'Sıkıntı yok' dedi. Ondan sonra yolda seyir halindeyken burnuma koku gelmeye başladı. Sağa çektim. Kendimi attığım gibi araba alev alev yanmaya başladı. Ben de bir şey yok." diye konuştu.