Kartal'da aracı yanan kadının gözyaşları

Kartal TEM Bağlantı yolunda seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yanan aracı söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kartal TEM Bağlantı Yolu Sultanbeyli istikametine doğru seyir halinde olan bir araç yanmaya başladı.

Aracının motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü Tuğba Verdil, aracından inerek yardım istedi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yoldaki diğer sürücüler, yanan aracı görünce yangın tüpleriyle araca müdahale etti. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Tuğba Verdil, cep telefonuyla konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Kartal TEM otoyolu bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

KAZA YAPTIM, ÇEKİCİ 'SIKINTI YOK' DEDİ

Aracı yanan sürücü Tuğba Verdil, "Cevizli'de kaza yaptım. Kaldırıma çıktım. Çekici geldi kenara çekti 'Sıkıntı yok' dedi. Ondan sonra yolda seyir halindeyken burnuma koku gelmeye başladı. Sağa çektim. Kendimi attığım gibi araba alev alev yanmaya başladı. Ben de bir şey yok." diye konuştu.















