Petrol
120.92
-0.56%
Euro
16.35
0.02%
Dolar
14.83
-0.02%
Altın
925.04
-0.31%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
634.809
1.94%
BTXN Coin
41.13
0.04%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 4 C

    Kartal'da aşırı hızlı otomobil takla attı

    İstanbul Kartal'da sahil yolu üzerinde aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra takla atarken, sıkışan sürücü güçlükle çıkarıldı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 06:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal'da aşırı hızlı otomobil takla attı

    Saat 02.30 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı'nda Burak Kurt(38) yönetimindeki 06 CIV 554 plakalı otomobil, iddiaya göre aşır hız sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı ve ardından takla attı.

    SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI

    Kazada otomobilin sürücüsü Burak Kurt otomobilde sıkıştı. Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Burak Kurt ambulans yardımıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kartal da aşırı hızlı otomobil takla attı #1

    Kazalı otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kaza sebebiyle kırılan ağaç parçaları yol bakım ekipleri tarafından toplandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

    Kartal da aşırı hızlı otomobil takla attı #2

    Kartal da aşırı hızlı otomobil takla attı #3

    Kartal da aşırı hızlı otomobil takla attı #4


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    22 Mart Salı 2022 reyting sonuçları
    Medya

    22 Mart Salı 2022 reyting sonuçları

    Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i acımasızca terk etmişti! Ortadan kaybolan Rıfat öldü mü?
    Medya

    Gönül Dağı'nın nankör Meryem'i acımasızca terk etmişti! Ortadan kaybolan Rıfat öldü mü?

    Görüş Bildir