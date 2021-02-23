Kasasındaki aşırı yükle ilerleyen kamyonet, trafikteki diğer sürücülere korkulu anlar yaşattı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Seyir halindeki bir kamyonet, trafikte korku ve paniğe neden oldu…

Kartal Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesi’nde akan trafikte ilerleyen bir kamyonet, kasasına aşırı yüklediği straforlar ile kazaya davetiye çıkardı.

DEVRİLECEK GİBİ SALLANDI

Seyir halindeyken çıkan rüzgarın da etkisi ile kasadaki straforlar her an devrilecek gibi sallandı.

Üzerindeki yük ile devrilecek gibi ilerleyen kamyoneti gören diğer sürücüler, karşılaştıkları manzara karşısında panik oldu. Sürücüler o anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti.

Kartal'da aşırı yük taşıyan kamyonet trafikte korku yaşattı VİDEO