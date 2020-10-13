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- Kartal'da avukata sahte içki sattığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi
Kartal'da avukata sahte içki sattığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi
Sahte içki kullanımı nedeniyle bir avukatın hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 şüpheli de gözaltına alındı.
- DHA
- 13.10.2020 - 07:24
İstanbul’un Kartal ilçesinde sahte alkol kullanımından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun öldüğü içkilerin satışının yapıldığı tekel bayiyi tespit etti.
Baskın yapılan Kartal'daki tekel bayisinde yapılan incelemelerde satışa hazır sahte içkiler ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, TEKEL BAYİ MÜHÜRLENDİ
Polis sahte içki satışı yapıldığı iddia edilen iş yerinin sahibi, çalışanı ve etil alkol temin eden toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Tekel bayi ise polis tarafından mühürlendi.