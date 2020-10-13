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    Kartal'da avukata sahte içki sattığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi

    Sahte içki kullanımı nedeniyle bir avukatın hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 şüpheli de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 07:24
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    Kartal'da avukata sahte içki sattığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi

    İstanbul’un Kartal ilçesinde sahte alkol kullanımından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun öldüğü içkilerin satışının yapıldığı tekel bayiyi tespit etti.

    Baskın yapılan Kartal'daki tekel bayisinde yapılan incelemelerde satışa hazır sahte içkiler ele geçirildi.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, TEKEL BAYİ MÜHÜRLENDİ

    Polis sahte içki satışı yapıldığı iddia edilen iş yerinin sahibi, çalışanı ve etil alkol temin eden toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Tekel bayi ise polis tarafından mühürlendi.

    Kartal da avukata sahte içki sattığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi #1

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