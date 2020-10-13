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Kartal'da avukata sahte içki sattığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi

Kartal'da avukata sahte içki sattığı iddia edilen tekel bayi mühürlendi

Sahte içki kullanımı nedeniyle bir avukatın hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 şüpheli de gözaltına alındı.