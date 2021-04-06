Kartal'da avukatlık bürosunda silahlı saldırı

Uzlaşma için bir araya gelen akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir hukuk bürosunda silahlı dehşet yaşandı.

Yalova'da bir mahallenin muhtarı olan Ahmet Salih B., miras davası için dayısının çocuklarıyla avukatlık bürosunda buluştu.

Uzlaşma sırasında taraflar arasında kavga çıkarken, Ahmet Salih B. yanındaki silahı çıkararak akrabalarına kurşun yağdırdı.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Kurşunların hedefi olan Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay olay yerinde hayatını kaybetti. Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise yaralandı. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis, olayın ardından kayıplara karışan Ahmet Salih B.'yi Yalova'da silahıyla beraber yakalayarak gözaltına alındı.