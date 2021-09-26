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    Kartal'da aynı yerde 3 farklı kaza

    İstanbul Kartal D-100 Karayolu Ankara istikametinde, kaza sebebiyle oluşan trafiği fark edemeyen kamyon sürücüsü, servis minibüsü ve bariyere çarparken, bir otomobil de kamyona arkadan çarptı.
    • DHA
    • 26.09.2021 - 06:31
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    Kartal'da aynı yerde 3 farklı kaza

    D-100 Karayolu Kartal mevkii Ankara istikametinde, üç otomobilin karıştığı hasarlı kaza sebebiyle oluşan trafik yoğunluğunu fark edemeyen kamyon sürücüsü önce önündeki servis minibüsüne ardından bariyerlere çarptı.

    AŞIRI SÜRATLİ OTOMOBİL, DURAN KAMYONA ÇARPTI

    Meydana gelen iki kazada da yaralanan olmazken bir anda durma noktasına gelen trafiği fark edemeyen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 DTD 705 plakalı otomobil sürücüsü önünde duran başka bir kamyona çarptı.

    Kartal da aynı yerde 3 farklı kaza #1

    ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kartal da aynı yerde 3 farklı kaza #2

    Art arda meydana gelen üç kaza sebebiyle D-100 Karayolu Kartal mevkii Ankara istikameti trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Kartal da aynı yerde 3 farklı kaza #3

    Kartal da aynı yerde 3 farklı kaza #4

    Kartal da aynı yerde 3 farklı kaza #5

    Kartal da aynı yerde 3 farklı kaza #6

    Kartal da aynı yerde 3 farklı kaza #7

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