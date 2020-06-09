Kartal'da biber gazı sıkarak yüzük tablası çaldı

Yüzük bakma bahanesiyle kuyumcuya gelen hırsız, biber gazı sıkarak 50 bin lira değerindeki yüzük tablasını aldı ve kayıplara karıştı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Kartal ilçesi Yukarı Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren hırsız, kuyumcunun yüzükleri çıkarmasını bekledi.

Hırsız, yüzükler tezgaha çıkar çıkmaz cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktı.

TANINMAMAK İÇİN MASKE TAKTI

45 adet yüzüğün bulunduğu tablayı alıp kaçan hırsız, kuyumcunun kovalamasına rağmen izini kaybettirmeyi başardı. Hırsızın yüzünün tanınmaması için maske kullanması dikkat çekti.

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"KOŞTUK AMA YAKALAYAMADIK"

Olayın şokunu yaşayan kuyumcu Sadettin Sönmezalp, "Sabah tezgahımızı açarken 09.30 sıralarında 25 yaşında genç bir arkadaş girdi içeriye. Yüzük bakacağını söyledi. Biz de kasamızdan yüzük tablamızı çıkarttık. Bakması için tezgahın üzerine koyduk. O sırada cebinden çıkarttığı biber gazını yüzümüze sıkarak, üzerinde 45 adet yüzük bulunan tablayı alıp kaçtı. Peşinden koştuk ama yakalayamadık. Daha sonra polisler geldi, olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bekliyoruz şu an, yapacak bir şey yok." dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.