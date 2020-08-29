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    Kartal'da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs intihar etti

    İstanbul Kartal'da Necati Y. isimli şahıs beraber olduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu Arzugül Komekova'yu vurduktan sonra kendi yaşamına da son verdi.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 05:21
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    Kartal'da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs intihar etti

    İstanbul Kartal'da Necati Y.(51) isimli bir şahıs ile Türkmenistan uyruklu Arzugül Komekova(35) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    ÖNCE KADINI, SONRA KENDİNİ VURDU

    Çıkan tartışmada Necati Y. silahını çıkararak önce Komekova’yı ardından kendini vurdu.

    İKİSİ DE HAYATLARINI KAYBETTİ

    İki şahıs da olay yerinde hayatını kaybetti.

    Polis olay ile ilgili araştırma başlattı.

    Kartal da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs intihar etti #1

    Kartal da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs intihar etti #2

    Kartal da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs intihar etti #3

    Kartal da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs intihar etti #4

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