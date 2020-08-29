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Kartal'da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs intihar etti

Kartal'da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahıs intihar etti

İstanbul Kartal'da Necati Y. isimli şahıs beraber olduğu iddia edilen Türkmenistan uyruklu Arzugül Komekova'yu vurduktan sonra kendi yaşamına da son verdi.