Boşanmak istediği eşi tarafından takip edilerek darbedilen kadın, yaşadığı o anları anlattı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Derya Elbasan, işe gitmek için evden çıktığı sırada, boşanmak istediği eşi Erol Elbasan ile karşılaştı.

EŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

İkilinin arasında tartışma çıkarken, Erol Elbasan, kadını tartaklamaya başladı. Hızlı adımlarla yürümeye başlayan Derya Elbasan'ı tenha bir noktaya çeken eş, yanında getirdiği silahla ateş etmek istedi. Fakat silah tutukluk yapınca kendisinden boşanmak isteyen eşini silahın kabzasıyla dövdü.

Kartal'da boşanmak istediği eşi tarafından darbedildi ViDEO

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Derya Elbasan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Erol Elbasan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"KENDİSİ CİNAYET SABIKALI"

Yaşadığı o anları anlatan Derya Elbasan, "Anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiğimiz eşim, bu ayın 26'sında mahkememiz var. Beni parkta beklerken gördüm evimin güzergahında. Benimle konuşmak istediği için benim önümü kesti. Ben de işe geç kaldığım için ve onunla konuşacak bir şeyim olmadığı için işime yetişmek zorunda olduğumu söyledim. Beni tartaklamaya başladı. Tenha bir yol olduğu için kendimi minibüs yoluna atmak için daha da hızlandım. Ondan sonra bana hakaret, tehdit ve birçok şey söyledi. Kendisi zaten cinayet sabıkalı. Birçok dosyası var. Bu işle ilgili başkalarına yaptığı şiddet, hakaret hürriyete kastetmeden dolayı bir sürü mahkemeye çıkmıştır. Amatem'de bir sürü dosyası var kullandıklarına dair" dedi.

"SİLAH TUTUKLUK YAPTI, KABZASIYLA SURATIMA VURDU"

Derya Elbasan konuşmasına, "Beni, 'Ya ölürsün ya beni affedersin.' şeklinde bir kamyonun arkasına sıkıştırdı. Yumruk attı, sonra cebindeki silahı çıkarttı. Sonra beni diz çöktürdü. Ve iki kere tetiğe bastı. Ama silah tutukluk yaptı. O silahla oynarken mermiyi ağzına verirken ben gözlerimi açtım, neden ateş etmiyor gibisine düşünceye kapıldım. Her şey çok saniyelik oldu. Ben kafamı kaldırır kaldırmaz silahın kabzasıyla suratıma vurdu. Benim kan gölü şeklinde suratım dağıldı. Ondan sonra zaten kendimden geçmişim. Sonra üstüme çullandı. Silahı onaramayınca cebinden bir maket bıçağı çıkarttı. Maket bıçağının jelatinini açmaya çalışıyor. Ama benim üzerime oturduğu için ben hareket edemiyorum. Ben bağırmaya çalıştım hem o acıyla hem de o korkuyla sesim çok çıkamıyor ama maket bıçağını elinden attı ben bağırmaya çalışınca. Bağıramadım, üstüme çullandı eliyle kapattı. 'Hadi seni kurtarsınlar, senin yaşamın benim elimde. İstersem ölürsün istersem yaşarsın gördün mü?' dedi" şeklinde devam etti.

"'KARIM DÜŞTÜ, YARDIM EDİN' DEDİ"

Derya Elbasan, yaşadıklarının devamını şu şekilde anlattı:

"Beni darbetti, daha sonra beni yarı baygın sürükleyerek o sessiz yerden minibüse bindiğim orada da esnafın şahit olduğu yere götürdü. Beni orada bıraktı ben zaten kafamı kaldıramıyordum. Sonra şu şekilde bağırmaya başladı. 'Yardım edin karım düştü.' diye beni bir arabaya bindirmeye çalıştı. Ben de son bir hayret gücümü toplayıp 'Hayır bana bunu o yaptı.' demeye çalıştım. Ve bunu oradaki bir esnaf duydu dedi ki 'Durun, bayan diyor ki o yaptı' diyor. 'Sen mi yaptın ağabey, nasıl yaptın, bu ne hal' derken o fırladı kaçtı gitti. Sonra esnaf beni içeri aldı, polisi aradı, ambulansı aradı. Hastaneye gittik"





"HİÇBİR SUÇ BU CEZAYI HAK ETMEZ"

40 yaşındaki kadın, "Kartal aile içi bürosu benimle çok ilgilendi. Savcının da gerekeni yapacağına inanıyorum. Çünkü bu yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır. Ona bu fırsatı vermeyin lütfen. Ben bu haldeyim. Hiçbir suç zaten böyle bir cezayı hak etmez ama hiçbir suçum yok en yakınlarından beni sorabilirler. Hiçbir eksikliğim yok çok şükür, elhamdülillah ben güçlü bir kadınım. Onun zaten olmayışı, yok oluşu, benim sırtımdan geçinemeyişi onu böyle bir şeye sevk etti. Ben onu asla daha parazit gibi çekmeyeceğim. Kambur gibi taşımayacağım ve kesinlikle bu işinin sonunu bırakmayacağım. Ondan davacıyım iki dünyada da." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.