Kartal'da 20 ton yüklü tır, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır çarptığı servis aracı ile birlikte sürüklenerek, hasta almaya gelen ambulansa çarptı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkisini artıran ve kısa bir ara verdikten sonra geri dönen kar yağışı, yüzünü göstermeye devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle magkent için önlemler alınırken, buzlanan yollarda dikkatli olmak gerekiyor.

İstanbul Kartal'da Cumhuriyet Mahallesi Yüzyıl Caddesi'nde, buzlanma nedeniyle yüklü tır kontrolden çıktı.

Üzerinde 20 ton yük olduğu öğrenilen 77 ABA 350 plaka tır, kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZA

Önce park halindeki 34 LLV 089 plakalı servis minibüsüne çarpan tır, servis minibüsünü ile sürüklenerek hasta almaya gelen ambulansa çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tekrar kayma tehlikesi olan tırın lastiklerinin altına takoz yerleştirdi.

TIR bulunduğu yere sabitlendikten sonra ambulans ve servis minibüsü başka bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenli bir noktaya alındı.

Kartal'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır ambulans ve servis aracına çarptı VİDEO

"YARALI YOK"

Olayın görgü tanığı Ramazan Ercan, "Yukarıdan kayarak geldi. Park halindeki servise vurdu. Ondan sonra hasta almaya gelen ambulansa vurdu. Yaralı falan yok. Ambulans yan şekilde durdu." dedi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.