Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kartal’da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı

Kartal’da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı

Çay molası için tekstil atölyesi önüne çıkan 3 kadın çalışan ile başka bir kadın, kontrolden çıkıp üzerlerine gelen otomobilin altında kaldı. Kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.