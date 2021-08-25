Kartal'da cinayet: Annesi ile kardeşini öldürdüğünü itiraf etti

Kartal'da cinayet: Annesi ile kardeşini öldürdüğünü itiraf etti

Anne ve kızının evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasının ardından gözaltına alınan güvenlik görevlisi, cinayeti itiraf etti. Katilin bıçağı, kardeşinin eline tutuşturduğu belirtildi.

İstanbul’un Kartal ilçesinde özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre 2 gün önce anne Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü.

Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın sakinleri ise daireden gelen kötü kokuları fark etti.

2 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan, 2 gün sonra olay yerine geri döndü.

Özcan, cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturdu ve polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini bıçakladığını sonra intihar ettiğini söyledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü.

Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti.

SORGUSU SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler, Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

“BİZ DE POLİSTEN ÖĞRENDİK”

Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, "Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi polisler. Başka bir bilgimiz yok." dedi.