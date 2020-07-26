Kartal'da, Berfin'in saçları yürüyen merdivene sıkıştı

Metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerde oyun oynayan 7 yaşındaki Berfin, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Yakacık Adnan Kahveci Metro İstasyonu’nun yürüyen merdivenlerinde kardeşi ile birlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Berfin Demir'in saçları, merdivenlere sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çocuğun acılar içinde aşağı yönde yere yığıldığını gören yolculardan biri hemen yürüyen merdiveni durdurdu ve durumu metro güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, saçları sıkışan çocuğu çıkartamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Haberi alan baba Orhan Demir ise hemen olay yerine geldi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda küçük Berfin sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kartal'da çocuğun saçları yürüyen merdivenlere sıkıştı ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri Berfin Demir’i sedyeyle metro istasyonundan çıkarttı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun bir yakını “Metroya geldik baktık çocuklar kötü durumda. Saçları sıkışmış, bel kısmı sıkışmış. Biz de yardım ettik ona. İtfaiyeyi, polisi çağırdık. Allah razı olsun kurtardılar.” dedi.