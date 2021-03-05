Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kartal’da dershane alevlere teslim oldu

Kartal’da dershane alevlere teslim oldu

6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı. Alevler tüm binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.