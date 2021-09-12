Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaza geçirdi: 4 yaralı

Seyir halindeki araç, kontrolü kaybetmesi sonucu kaza geçirerek önce bariyerlere ardından aynı yol üzerindeki araca çarptı. Kazada yaralılar bulunuyor.

İstanbul Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra istikametinde 34 EA 4923 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf T. süratli bir şekilde seyir halindeydi.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otomobil bariyere ve aynı yol üzerinde seyir halinde olan Muhammet Öztürk kontrolündeki 41 RA 023 plakalı otomobile çarptı.

Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza geçirdi: 4 yaralı ViDEO







Çarpmanın etkisi ile Yusuf T. kontrolündeki araç ağır hasar aldı.

Araçta bulunan 2 si kadın 2 si erkek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevkedildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından en yakın hastaneye sevkedildi.

Yaralıların durumu bilinmiyor.