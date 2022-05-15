Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
478.584
3.33%
BTXN Coin
13.57
-4.57%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Kartal'da drift atan maganda kamerada

    Düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan trafik magandasının tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 15.05.2022 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal'da drift atan maganda kamerada

    İstanbul'un Kartal ilçesi Kordonboyu Ankara Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin sürücüsü trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesti.

    Ardından kendi etrafında dönerek drift yapmaya başladı.

    Bir süre drift yapmaya devam eden şahıs daha sonra tehlikeli hareketlerle yoluna devam etti.

    O anlar kamerada

    Trafiği tehlikeye atarak korku dolu anlara neden olan trafik magandasının drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, şahsın konvoyun önünde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü.

    Kartal da drift atan maganda kamerada #1

    Kartal da drift atan maganda kamerada #2

    Kartal da drift atan maganda kamerada #3


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Yargıtay’dan özel güvenlikler için karar
    3. Sayfa

    Yargıtay’dan özel güvenlikler için karar

    Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum'dan bakanlarına 'tek eş' şartı
    Dünya

    Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum'dan bakanlarına 'tek eş' şartı

    Görüş Bildir