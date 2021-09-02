Kartal Köprüsü üzerinde oluşturulan düğün konvoyunda, otomobilden sarkan şahıslar kazaya davetiye çıkardı. Konvoyun tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde, düğün konvoyu oluşturan şahıslar, otomobillerin camlarından sarktı.

Akan trafikte vücutlarının yarısını camdan çıkararak ilerleyen şahıslar, kazaya davetiye çıkardı.

Kartal Köprüsü üzerindeki tehlikeli yolculuk anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

EL SALLADILAR, TUTUNMADAN OTURDULAR

Görüntülerde, farklı otomobillerdeki birçok şahsın camlardan sarkarak el salladığı ya da tutunmadan oturduğu görüldü.

ÇEKİM YAPMAYA ÇALIŞTI

Bir otomobilde ise cama oturan iki kişi ise, aynı anda ellerindeki cep telefonu ile çekim yapmaya çalıştı.

Kartal’da düğün konvoyunun tehlikeli yolculuğu kamerada VİDEO

