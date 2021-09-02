Euro
9.8215
-0.02%
Dolar
8.2752
-0.1%
Altın
483.41
-0.03%
Borsa
1.48
0.42%
Bitcoin
410.999
4.77%
EXEN Coin
25.06
0.03%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Kartal’da düğün konvoyunun tehlikeli yolculuğu kamerada

    Kartal Köprüsü üzerinde oluşturulan düğün konvoyunda, otomobilden sarkan şahıslar kazaya davetiye çıkardı. Konvoyun tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 10:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kartal’da düğün konvoyunun tehlikeli yolculuğu kamerada

    İstanbul’un Kartal ilçesinde, düğün konvoyu oluşturan şahıslar, otomobillerin camlarından sarktı.

    Akan trafikte vücutlarının yarısını camdan çıkararak ilerleyen şahıslar, kazaya davetiye çıkardı.

    Kartal Köprüsü üzerindeki tehlikeli yolculuk anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    EL SALLADILAR, TUTUNMADAN OTURDULAR

    Görüntülerde, farklı otomobillerdeki birçok şahsın camlardan sarkarak el salladığı ya da tutunmadan oturduğu görüldü.

    Kartal’da düğün konvoyunun tehlikeli yolculuğu kamerada #1

    ÇEKİM YAPMAYA ÇALIŞTI

    Bir otomobilde ise cama oturan iki kişi ise, aynı anda ellerindeki cep telefonu ile çekim yapmaya çalıştı.

    Kartal’da düğün konvoyunun tehlikeli yolculuğu kamerada VİDEO

    Kartal’da düğün konvoyunun tehlikeli yolculuğu kamerada #2

    Kartal’da düğün konvoyunun tehlikeli yolculuğu kamerada #3

    Kartal’da düğün konvoyunun tehlikeli yolculuğu kamerada #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir