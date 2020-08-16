Gelin ve damadın apartmanın önünde bulunduğu sırada tabancayla havaya defalarca ateş açan maganda anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Kartal ilçesi Soğanlık semtinde bir apartmanın önünde çekilen görüntülerde gelin ve damadın apartmanın önünde bulunduğu sırada onlarca kişi, koronavirüs tedbirlerine uymadan davul-zurnayla çalınan müzikler eşliğinde oyun oynadı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Bu sırada kalabalık içinde bir kişi, tabancasıyla havaya defalarca ateş etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Düğün magandasının silahı ateşlediği anda kimsenin müdahale etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kartal'da düğün magandası kamerada ViDEO