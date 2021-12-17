Kartal’da freni boşalan kamyonet, ağacı ve otobüs durağını yıkarak parka daldı

İstanbul Kartal'da freni boşalan kamyonet, önce bir ağacı devirerek ardından da otobüs durağını yıkarak parka dalarken, kazada yaralanan olmadı.

Kartal'da Fatih Mahallesi Yörük Caddesi ile Yakacık Caddesi’nin kesişiminde meydana gelen kaza şöyle gelişti:

ARACIN FRENLERİ TUTMADI, PARKA DALDI

Yörük Caddesi'nde park halindeki Fehmi Aydın'a ait 80 HV 709 plakalı kamyonetin iddiaya göre frenleri boşaldı. Yolun yamaç olması nedeniyle kaymaya başlayan kamyonet, Yakacık Caddesi’ni ayıran kaldırımdaki ağacı devirerek karşı kaldırımdaki otobüs durağına çarptı. Önce ağacı yerinden söken ardından durağı yıkan kamyonet, duvarı da yıkarak Fatih Sultan Mehmet Parkı'na daldı.

YARALANAN OLMADI

Kaza sırasında otobüs durağının ve parkın boş olması olası can kaybının önüne geçti. İhbar üzerine, kaza yerine polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

"PARK HALİNDEYLEN BİRDEN FREN BOŞALDI"

Görgü tanığı Necip Özdemir, kazayla ilgili, "Araç park halindeydi. Ben yanda oturuyordum. Birden frenler patlayınca atlayamadım. Buraya kadar geldik. Olay bundan ibaret. Herhangi bir yaralanan olmadı. Kimsede bir şey yok. Park halindeyken birden fren boşaldı" dedi.