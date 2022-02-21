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Kartal'da futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Kartal'da futbol oynarken kalp krizi geçirdi

Gol sevinciyle halı sahada kalp krizi geçiren 50 yaşındaki bir oyuncu, yoğun bakıma alındı. Olay anı ise çevredekiler tarafından görüntülendi.