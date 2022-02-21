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    Kartal'da futbol oynarken kalp krizi geçirdi

    Gol sevinciyle halı sahada kalp krizi geçiren 50 yaşındaki bir oyuncu, yoğun bakıma alındı. Olay anı ise çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 09:58
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    Kartal'da futbol oynarken kalp krizi geçirdi

    İstanbul'un Kartal ilçesinde geçtiğimiz gün oynanan amatör lig maçı sırasında, 50 yaşlarındaki Hakan Arabacı bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

    Futbol sahasında görevli sağlık ekipleri, Arabacı’ya hemen müdahale ederek kalp masajı yaptı.

    YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

    Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Arabacı, yoğun bakıma alındı.

    KALBİ GOL SEVİNCİNE DAYANAMADI

    Arabacı’nın tedavisi sürerken, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Arabacı'nın takımı gol attıktan hemen sonra fenalaştığı görüldü.

    SON MAÇ İÇİN SAHADAYDI

    Arabacı’nın yaşı ilerlediği için normalde takımda oynamadığı, ancak son maç olduğu için oynamak istediği, arkadaşlarının da kırmayarak oynamasını kabul ettiği öğrenildi.

    Kartal da futbol oynarken kalp krizi geçirdi #1

    Kartal da futbol oynarken kalp krizi geçirdi #2

    Kartal da futbol oynarken kalp krizi geçirdi #3

    Kartal da futbol oynarken kalp krizi geçirdi #4


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