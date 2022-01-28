Kayınpederi tarafından başına iki el ateş edilerek öldürülen Safura Gülistan'ın, töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Kocayemiş Sokak'ta yaşayan Galip Gülistan, 6 Ocak günü polisi arayarak gelini Safura Gülistan'ı öldürdüğünü itiraf edip gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği olayın töre cinayeti olduğunu tespit etti.

"HEP BERABER TOPLANIP ANNEMİ KONUŞUYORLARDI"

Hayatını kaybeden Safura Gülistan'ın iki çocuğunun, psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde, "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar." şeklinde konuşmaları üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi.

Kartal'da gelin cinayeti: Aile meclisi kararıyla öldürüldü VİDEO

'ALDATMA' İDDİASI AİLEDE ÖLÜM KARARI ALDIRDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülistan Ailesi'nin, Safura Gülistan'ın eşini aldattığını iddia ederek cinayetten bir hafta önce toplandıkları ve cinayet kararı aldıklarını belirledi. Polis soruşturmasında, aldatma dedikoduları yüzünden Safura Gülistan'ın gerekli cezayı vermeleri için önce kendi ailesine gönderildiğini ancak ceza verilmeyince tekrar geri alınıp aile meclisi kararıyla öldürüldüğü tespit edildi.

OLAY GÜNÜ EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI EVDEN GÖNDERDİLER

Yapılan çalışmalarda Safura Gülistan'ın eşinin, olay günü çocukları annesinin yanına bıraktığı, kendisinin de bir bahaneyle evden ayrıldığı tespit edildi. Hazırlanan plan gereği evde yalnız bırakılan Safura Gülistan'ın, kayınpederi Galip Gülistan tarafından başına iki el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Polis, bu gelişme üzerine Safura Gülistan'ın eşi Abdurrahman Gülistan (40), kaynanası Medine Gülistan(68), kayınbirader ve amca çocukları Ferhat Gülistan (23), Mehmet Gülistan (34), Necdet Gülistan(39), ve Mehmet Zekeriya Gülistan'ı (18) da gözaltına aldı.

KAYINPEDER SUÇUNU İTİRAF ETTİ, DİĞERLERİ KABUL ETMEDİ

Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Olayın faili Galip Gülistan, gelinini oğlunu aldattığı için öldürdüğünü söylerken, diğer şüpheliler azmettirici oldukları yönündeki iddiaları kabul etmedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.