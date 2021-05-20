Kartal'da iki aracın çarpışması sonucu hafif ticari araç dereye uçarken, sürücü sağ olarak kurtarıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde Mehmet Kahraman'ın kullandığı 64 ABF 107 plakalı otomobil, seyir halinde bulunan Taşkın Çınar'ın kullandığı 24 ED 910 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

"DEREYE UÇTUM"

Kazayı her iki sürücü de yara almadan atlatırken, dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü Taşkın Çınar, "Bu arkadaş sokaktan çıktı. Beni fark etmedi, biraz da sürati vardı. Göbekten vurdu ben de kestiremedim, dereye uçtum." dedi.

Kartal'da hafif ticari araç dereye uçtu VİDEO

ARAÇ İTFAİYENİN ÇALIŞMASI İLE ÇIKARILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kaza ile ilgili çalışma başlattı. Dereye uçan hafif ticari araç, ilerleyen saatlerde itfaiyenin çalışması ile dereden çıkarıldı.