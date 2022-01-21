Kartal'da, hemşireyi öldüren saldırgan adliyede

Aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Topselvi Mahallesi’nde, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi’nde saat 14.00 sıralarında hemşire Ömür Erez (34), Rahmi Uygun (39) isimli şahıs tarafından başından vurularak öldürüldü.

Ömür Erez’in, Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, maktul Ömür Erez’in iki defa evlenip boşandığı, son boşandığı eşiyle ilgili 2019 ve 2020 yıllarında ‘kasten yaralama’ ve ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçlarından şikâyet müracaatının olduğu, ancak şüpheli Rahmi Uygun ile ilgili herhangi bir müracaatının bulunmadığı belirlendi.

KİRALIK ARAÇLA GELDİ

Şüphelinin olay saatinde maktulün iş yerine M.T. adına kiralanmış araçla gelerek olayı gerçekleştirdiği ve aynı araçla olay yerinden birlikte firar ettikleri, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet 7.65 mm kovan ve 1 çekirdek elde edildiği öğrenildi.

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"BU KONYALI BENİ ÖLDÜRECEK"

Mevlüt K. ve Nurdan Işıl H. adlı tanıkların ilk beyanlarına göre, maktulün Konya’da ikamet eden şüpheli ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı, 1 yıl kadar görüştüğü, bu süre zarfında maktulün Konya iline birkaç kez gidip geldiği, ancak daha sonra ayrıldıkları, bundan sonra şüphelinin maktulü sık sık rahatsız ettiği, şüphelinin maktulle aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı 19 Ocak günü Konya’dan İstanbul’a geldiği, olaydan önce maktulün tanık Mevlüt K.’yı arayarak "Bu Konyalı beni öldürecek, gel beni kurtar." dediği bilgisine ulaşıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Kartal’da, sağlık çalışanı başından vurularak öldürüldü

Kartal'da hemşireye saldırı anı VİDEO ARŞİV