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    Kartal’da, hemşireyi öldüren silahlı saldırganın 20 suç kaydı çıktı

    Kartal’da, hemşireyi öldüren silahlı saldırganın 20 suç kaydı çıktı

    Aile sağlığı merkezinde hemşire olan Ömür Erez’i silahla başından vurup öldüren Rahmi Uygun’un, 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 18:06
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    İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Topselvi Mahallesi’nde, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan hemşire Ömür Erez (33), kendisini daha önce de rahatsız ettiği belirlenen Rahmi Uygun (39) isimli şahıs tarafından, silahla başından vurularak öldürüldü.

    Olay yerinden kaçan Rahmi Uygun, polis ekiplerinin çalışması sonucunda Bağcılar’da yakalandı.

    SUÇ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

    İstanbul Valiliği tarafından olaya yönelik yapılan açıklamada ise, silahlı saldırgan Uygun’un suç kayıtları dikkat çekti.

    Açıklamada, Erez’in toplam 20 suç kaydı olduğu belirtildi.

    VALİLİK AÇIKLAMASI

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.” denildi.

    Kartal’da, hemşireyi öldüren silahlı saldırganın 20 suç kaydı çıktı #1

    CİNAYET ANLARI KAMERADA

    Hemşire Ömür Erez'in, Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, şüphelinin sağlık merkezine girerek, bir süre konuştuğu hemşireye birkaç el ateş edip, kaçtığı görüldü.

    Kartal'da hemşireye saldırı anı VİDEO

    Kartal’da, hemşireyi öldüren silahlı saldırganın 20 suç kaydı çıktı #2

    Kartal’da, hemşireyi öldüren silahlı saldırganın 20 suç kaydı çıktı #3

    Kartal’da, hemşireyi öldüren silahlı saldırganın 20 suç kaydı çıktı #4

    Kartal’da, hemşireyi öldüren silahlı saldırganın 20 suç kaydı çıktı #5

    Kartal’da, sağlık çalışanı başından vurularak öldürüldü VİDEO


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