Çavuşoğlu Mahallesi üzerinde bulunan eve giren 2 hırsız, evin içerisindeki kamerayla kaydedildiklerinden habersiz dakikalarca eşya topladı. Elektronik aletleri alan ikili ardından kayıplara karıştı.

İstanbul Kartal'da bir eve giren 2 hırsız, evin içerisindeki güvenlik kamerasına takıldı.

Çavuşoğlu Mahallesi’nde Ümit E.'ye ait olan eve giren genç iki hırsız, buldukları tablet, bilgisayar, telefon ve bir miktar parayı da çalarak kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERADA

Maskelerini çıkarmadan dakikalar boyunca eşya çalan ikili, evin içerisine yerleştirilen güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Görüntülerde, eve giren şahısların odaları dolaştığı, buldukları elektronik eşyaları yanında getirdikleri sırt çantalarına yerleştirdikleri görülüyor.

Kartal'da hırsızlar, evin içindeki kameraya takıldı VİDEO