Kartal'da İETT otobüsü duraktaki bisikletlilere çarparak yaraladı

Yağmurun kayganlaştırdığı yolda frenlerini kontrol edemeyen İETT otobüsünün, 5 bisikletliye çarpması sonucu yaralananlar oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri incelemeye alındı.

Saat 08.00 sıralarında İstanbul Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde trafik kazası meydana geldi.

Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü, durağa çarptı.

Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.





































