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Kartal'da kaçak sigara imalathanesine polis baskını

Kartal'da kaçak sigara imalathanesine polis baskını

Kaçak sigara imalatı yapılan bir iş yerine düzenlenen baskında, 6 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. Ruhsatsız iş yerinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.