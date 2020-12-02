- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kartal'da kaçak sigara imalathanesine polis baskını
Kartal'da kaçak sigara imalathanesine polis baskını
Kaçak sigara imalatı yapılan bir iş yerine düzenlenen baskında, 6 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. Ruhsatsız iş yerinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 02.12.2020 - 11:40
- Güncelleme : 02.12.2020 - 11:55
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarını alması üzerine harekete geçti.
Dün akşam saatlerinde adrese gelen ekipler binadan makine sesleri geldiğini ve içeride birilerinin bulunduğunu fark etti.
2 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda 6 adet sigara dolum makinesi, 3 kilo kıyılmış tütün ve yaklaşık 2bin adet makaron ele geçirildi. İçeride bulunan şüphelilerin imalathanede, marketlerde satılan sigaraların birebir aynısını yapmaya çalıştığı öğrenildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İş yeri sahibi Mehmet E. ve içeride bulunan Barış P., Ferdi P. ve Ali A. gözaltına alınırken ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, Kartal Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.