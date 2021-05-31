Kartal’da kamyonet yayaya çarptı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın kamyonetin çarpmasıyla yola savrulurken, yaşanan o korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İsatnbul'un Kartal ilçesindeki kavşaktan aşırı hızla dönmeye çalışan kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının ayakları kamyonetin altında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

"HAREKET EDEMİYORDU"

Kazayı gören Mehmet Dönür, “Kaza esnasında kavşaktan geçiyordum. Oldukça fazla bir insan yerde yatan kadının başına toplanmıştı. Sonrasında eşi olduğunu öğrendiğim adam da kadına müdahalede bulunuyordu. Ambulans araç sürücülerinin olayı izlemesi yüzünden oluşan trafik nedeniyle biraz geç kaldı. Ben de çevredeki eczanelerden yardım istedim. Tüm eczanedeki arkadaşlar farklı bahanelerle yardımı reddetti. Yerde yatan bu kişi bizim ailemizden biri de olabilirdi. Yerde yatan kadın hareket edemiyordu ama bilinci açıktı” diye konuştu.