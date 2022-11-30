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    Kartal’da kamyonetle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü

    Sebze ve meyve yüklü kamyonetle servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
    • 30.11.2022 - 08:40
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    Kartal’da kamyonetle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü

    İstanbul’un Kartal ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Seddülbahir Caddesi’nden Sanayi Caddesi’ne çıkan 34 BUJ 58 plakalı Mahfuz Erdoğmuş yönetimindeki sebze ve meyve yüklü kamyonet, saat 06.30 sıralarında 34 LCD 774 plakalı Murat Zeki Ocakçı yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.

    Kamyonette sıkıştı

    Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola devrilirken minibüs kaldırıma çıktı.

    Kazada kamyonet sürücüsü Erdoğmuş araç içerisinde sıkışırken, kamyonette bulunan Hikmet Derviş ile minibüs şoförü Murat Zeki Ocakçı yaralandı.

    Kartal’da kamyonetle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü #1

    Sürücü öldü

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ve sağlık ekipleri kamyonette sıkışan Mahfuz Erdoğmuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Yaralılar ambulanslara konularak hastaneye kaldırıldı.

    Kartal’da kamyonetle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü #2

    Bir süre trafiğe kapandı

    Kamyonetten çıkarılan Erdoğmuş’un cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Sanayi Caddesi sahil yönü bir süre trafiğe kapandı.

    Kartal’da kamyonetle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü #3

    İnceleme sürüyor

    DHA’nın haberine göre araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

    Kartal’da kamyonetle servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü #4


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