Kartal’da kardan adam çalan hırsız

Bir evin önünden kardan adamlar çalındı. “Bu kadarında pes” dedirten hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal’da yaşayan Akbaş Ailesi, 5 yaşındaki kızlarının isteğini kırmayarak kar topu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak kardan adam yaptı.

Kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş Ailesi, havanın kararmasıyla evlerine girdi.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Sabah olduğunda kardan adamı göremeyen Akbaş Ailesi, güvenlik kameralarına baktı.

Görüntülerini izleyen aile, adeta şok geçirdi. Kameraya yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin kardan adamı kucaklayarak götürdüğü anlar yer aldı.

İstanbul’da kardan adamı çaldılar İZLE

“KIZIMIZIN EMEĞİ ÇALINMIŞ OLDU”

Evlerinin önünden kardan adamları çalınan Savaş Akbaş, "İstanbul’da karın yağmasıyla 5 yaşındaki kızım kar topu oynayarak, kardan adam yapmak istedi. Evimiz Kartal’da sahil bölümünde olduğu için bu noktada kar dip tutmadı. Biz de yüksek noktada oturan market sahibinin servis aracının üzerinde dip tutan kar ile kardan adam yaparak, fotoğraflar çekindik. Akşam olunca yatmaya evimize gittik. Sabah olduğunda kardan adamımız yerinde yoktu. Doğal olarak kızım çok üzüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde maalesef bir şahıs kardan adamımızı çalmış, kızım çok üzüldü. Kızımızın emeği çalınmış oldu." dedi.