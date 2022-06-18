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    Kartal'da karşıdan karşıya geçmek isterken araç çarptı

    Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarpmasıyla yaralandı. Çevredekilerin yaralı kadın yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.
    • 18.06.2022 - 16:27
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    Kartal'da karşıdan karşıya geçmek isterken araç çarptı

    İstanbul Kartal'da dün saat 19.00 sıralarında Pakize isimli 65 yaşındaki kadın, yolun karşısına geçmek istedi.

    O esnada yaşlı kadına hızla gelen bir otomobil çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle aracın camları parçalanırken, yaşlı kadın yola savruldu.

    Sürücünün ifadesi alındı

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen kadın hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Kartal'da karşıdan karşıya geçmek isterken araç çarptı VİDEO

    Kartal da karşıdan karşıya geçmek isterken araç çarptı #1

    Kaza sonrasını anlattı

    Mahalle sakinlerinden İbrahim Bayhan, "Ben sadece yerde yatarken gördüm. Kaza nasıl oldu görmedim. Durumu ağırdı. Kadının ağzından burnundan kan geliyordu. Kalp masajı yapıldı" dedi.

    Kartal da karşıdan karşıya geçmek isterken araç çarptı #2

    Yardım anları kamerada

    Yaralı kadının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların yaralıya yardım etmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kartal da karşıdan karşıya geçmek isterken araç çarptı #3


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