Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarpmasıyla yaralandı. Çevredekilerin yaralı kadın yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Kartal'da dün saat 19.00 sıralarında Pakize isimli 65 yaşındaki kadın, yolun karşısına geçmek istedi.

O esnada yaşlı kadına hızla gelen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle aracın camları parçalanırken, yaşlı kadın yola savruldu.

Sürücünün ifadesi alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu belirlenen kadın hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kartal'da karşıdan karşıya geçmek isterken araç çarptı VİDEO



Kaza sonrasını anlattı

Mahalle sakinlerinden İbrahim Bayhan, "Ben sadece yerde yatarken gördüm. Kaza nasıl oldu görmedim. Durumu ağırdı. Kadının ağzından burnundan kan geliyordu. Kalp masajı yapıldı" dedi.





Yardım anları kamerada

Yaralı kadının yerde yattığı ve çevredeki vatandaşların yaralıya yardım etmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



