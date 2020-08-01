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    Kartal’da kavgayı ayırmak isteyen polis yaralandı

    Kartal'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken kurşunların hedefi olan polis, hafif şekilde yaralandı.
    • İHA
    • 01.08.2020 - 23:57
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    Kartal’da kavgayı ayırmak isteyen polis yaralandı

    İstanbul Kartal, Çarşı Mahallesi, Mülayim Sokak’ta saat 21.00 sıralarında iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. O esnada kavgayı gören A.Y. isimli polis memuru sivil kıyafetli bir şekilde öfkeli grubu ayırmak istedi.

    KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN POLİS YARALANDI

    İki grubun arasına giren polis memuru, kavga eden grubun içerisinde olan Halil S. isimli saldırganın silahından çıkan kurşunun hedefi oldu. Bacağından hafif şekilde yaralanan polis memuruna ilk müdahale çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansta yapılırken daha sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Kavgayı ayırmak isterken silahlı saldırıya uğrayan polis memurunu yaralayan Halil S. isimli saldırgan kısa süre sonra olay yerinden kaçtığı otomobiliyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Asayiş Büro Amirliğindeki ilk ifadesinde silahla yaraladığı kişinin polis olduğunu bilmediğini söyleyen saldırganın işlemleri devam ediyor.

    OLAY YERİNE ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

    Polise gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilirken özel harekat polisleri de uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini aldı. Zırhlı araçlar sokak giriş çıkışını kapatırken Olay Yeri İnceleme ekipleri tüm delilleri topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kartal’da kavgayı ayırmak isteyen polis yaralandı #1

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