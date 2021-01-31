Kartal'da kiralık villaya uyuşturucu baskını kamerada

Kiraladıkları villayı uyuşturucu imalathanesine çeviren şebekeye yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında; H.D. isimli şüphelinin, yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri kullanıma hazır hale getirerek torbacı olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü tespit edildi.

KARTAL'DA VİLLA KİRALADI

H.D.'nin Kartal'da kiraladığı villa çevresinde fiziki takip ve istihbarı çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, H.D. ile birlikte H.A., E.Y., G.D., H.K. ve M.K.'nin yanlarında getirdikleri kişilerle sık sık villaya giriş çıkış yaptıklarını tespit etti.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Jandarma ekipleri şüphelilerin villada olduğu esnada operasyon için düğmeye bastı.

Uyuşturucu maddeleri şahıslara dikkat çekmeden dağıtmak ve villada düzenlenen uyuşturucu partilerine eleman temin etmek üzere kullandığı değerlendirilen kadın şüpheliler G.D. ve E.Y. de dahil olmak üzere örgüt lideri H.D. ile birlikte H.A., H.K. ve M.K., gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Villada yapılan aramalarda 100 litre sıvı metamfetamin, bin 200 gram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain, çok sayıda "bong" olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital materyal bulundu.

ÖRGÜT LİDERİ DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri H.D. ve örgüt üyeleri H.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.