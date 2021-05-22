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- Kartal'da kontrolden çıkan araç takla attı
Kartal'da kontrolden çıkan araç takla attı
Kaza sonucu takla atıp, metrelerce kayan otomobilin camından çıkan sürücü hafif şekilde yaralandı.
- DHA
- 22.05.2021 - 09:57
İstanbul'un Kartal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.
Araç, yol üzerinde yaklaşık 5 metre kayarak ilerledikten sonra durabildi.
KAZA ANI KAMERADA
Sürücü camdan çıkarken, çevredeki vatandaşlar yardım için sürücünün yanına koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kartal'da takla atıp, kayan otomobilden böyle çıktı