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    Kartal'da kontrolden çıkan araç takla attı

    Kaza sonucu takla atıp, metrelerce kayan otomobilin camından çıkan sürücü hafif şekilde yaralandı.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 09:57
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    Kartal'da kontrolden çıkan araç takla attı

    İstanbul'un Kartal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

    Araç, yol üzerinde yaklaşık 5 metre kayarak ilerledikten sonra durabildi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Sürücü camdan çıkarken, çevredeki vatandaşlar yardım için sürücünün yanına koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kartal'da takla atıp, kayan otomobilden böyle çıktı

    Kartal da kontrolden çıkan araç takla attı #1

    Kartal da kontrolden çıkan araç takla attı #2

    Kartal da kontrolden çıkan araç takla attı #3

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