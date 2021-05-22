Kartal'da kontrolden çıkan araç takla attı

Kaza sonucu takla atıp, metrelerce kayan otomobilin camından çıkan sürücü hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı.

Araç, yol üzerinde yaklaşık 5 metre kayarak ilerledikten sonra durabildi.

KAZA ANI KAMERADA

Sürücü camdan çıkarken, çevredeki vatandaşlar yardım için sürücünün yanına koştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal'da takla atıp, kayan otomobilden böyle çıktı