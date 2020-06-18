Kartal'da kuyumcudan yüzük çalan hırsız yakalandı

İş yeri sahibine biber gazı sıkarak 45 yüzüğün bulunduğu tablayı çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Yukarı Mahallesi'nde bir kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren hırsız, cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun suratına sıkarak, 45 adet yüzüğün bulunduğu tablayı çalmıştı.

"KOŞTUM AMA YAKALAYAMADIM"

Tablayı alıp kaçan hırsız, kuyumcunun kovalamasına rağmen izini kaybettirmeyi başarmıştı.

Mağdur kuyumcu M.S. ise "Ben yüzük tablalarını çıkarttığımda birden yüzüme doğru bir sprey sıktı. Sonra da tezgahın üzerinde bulunan yüzük dolu tablayı alarak kaçmaya başladı. Ben peşinden koştum. Ancak 200 metre ilerde spreyin etkisiyle yere yığıldım. Onu yakalayamadım." ifadelerini kullanmıştı.

Kartal'da biber gazı sıkarak yüzük tablası çaldı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaşanan olayın ardından kamera görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Mahsun K..(22), evine 16 Haziran 2020 tarihinde yapılan baskında gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada, yatağın içine gizlenmiş gasbedilen yüzükleri ele geçirdi.

DAHA ÖNCE DE 50 ADET YÜZÜK ÇALDI

Emniyete getirilen şüphelinin yapılan incelemelerde, Sultanbeyli’de de bir kuyumcudan 29 Mayıs 2020 tarihinde 50 adet yüzük çaldığı belirtildi.

Şüphelinin, bu kuyumcudan gasbettiği yüzükleri bozdurarak parasını hesabına yatırdığı öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.