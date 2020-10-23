Kartal’da lüks otomobil cayır cayır yandı

Park halinde olan lüks otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Motorundan patlama seslerini geldiği ve adeta alev topuna dönen otomobildeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul’un Kartal ilçesi sahil yolunda saat 20.45 sıralarında Muhsin Can Öztürk’e ait olduğu öğrenilen 34 CJF 083 plakalı lüks otomobil, park halinde iken bir anda alevlere teslim oldu.

Alev topuna dönen otomobilin motorundan ara ara gelen patlama sesleri ise çevredekilerde paniğe neden oldu.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye, alev topuna dönen lüks otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

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PATLAMA SESİ DUYULDU

Yangına tanık olan Emrah Akdeniz, “Sahilde oturuyordum. Motosikletle olay yerine geldim. Bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinden sonra araç tamamen yanmış vaziyetteydi. 15-20 dakika sonra da itfaiye geldi, söndürdüler. Şu an bildiğim kadarıyla park halindeydi araç sahibi dışarıdaydı yani büyük ihtimalle ölüm yaralanma yok.” dedi.